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Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:32 | Son Güncelleme

Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Türkistanlı bazı öğrencilere iftar verildiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Beşiktaş İskelesi yanında ellerinde Türkistan ve Türkiye bayraklarıyla toplanan grup, "Çin Doğu Türkistan'da orucu yasaklıyor, Türkiye'de iftar veriyor" yazılı pankart açıp Çin aleyhinde bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Çin'in, Doğu Türkistan'da 35 milyon Türk'ün oruç tutmasını yasaklamaya çalıştığını dile getirerek, "Çin, dünyanın gözünü boyayarak, ikiyüzlü politikalarıyla, Türkiye'de Türk milletini kandırmak için 400 Uygur öğrenciye iftar veriyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bir milyon Türkistanlının Çin yönetimi tarafından kamplara alındığını ve birçoğunun katledildiğini söyleyen Tümtürk, "Aynı Çin, Doğu Türkistanlı öğrencileri tehditle iftar yemeğine davet etmiş durumda ve yarın basında Çin yönetiminin Türkistanlılara yönelik olumlu tutumundan bahsedecekler. Çin bizi ne zamana kadar kandıracak?" ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, protestonun ardından ezanın okunmasıyla kurdukları yer sofralarında iftar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş çin Doğu Türkistan protesto

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