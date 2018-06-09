Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu iftarı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(PKK) Bunlar ülkemizin asli parçası olmak yerine Türkiye'ye düşman, bizi kendi hesapları önünde engel gören emperyalistlerin oyunlarında piyonluk yapmayı seçtiler. Hepimizin geleceği, mutluluğu, refahı yerine birtakım istihbarat örgütlerinin maşası olmayı tercih ettiler. İşte Suriye'nin Kuzeyinde PKK'nın yandaşı PYD, YPG ile beraber bir terör koridoru oluşturmayı seçtiler. Biz buna 'Evet' diyemezdik işte onun için Zeytindalı Operasyonunu başlattık, onun için Cerablus'a girdik. Eğer biz o terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin Güneyi çok zor durumda kalacaktı." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezinde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında yaptığı konuşmada, millet daha fazlasını talep ettikçe kendilerinin daha çok çalıştıklarını söyledi. Her şeyin yoluna girmeye başladığını ama hala yoluna girmeyen bir şey olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye büyüyor, gelişiyor, demokratikleşiyordu ama birileri hala memleketin dağlarında silahla dolaşıyordu. Askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, yol, baraj yapan işçilerimiz, din adamlarımız, partimizin mensupları alçakça katlediliyordu. Öğretmen ve polislerimiz, askerlerimiz, mimarlar, mühendisler kaçırıldı. Kaçıranlar kim? PKK. Bıyıkları yeni terlemiş çocuklar dağlarda heba olup gidiyordu. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan anneler Kürt anneler değil miydi? 6-7 Eylül tarihlerindeki olaylarda öldürülen 53 Kürt kardeşimiz bizim evlatlarımız değil miydi? Öldürenler kimdi? PKK mensupları. Onlar kimdi? Kürttü. Onların Kürt olması benim Kürt kardeşlerimi eleştirmeyi gerektirmez. Tam aksine benim Kürt kardeşlerim bu işte PKK'yı terörden ayırması lazım. Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey." diye konuştu.

\ - Biz kararlılıkla çalışmaya devam ettik" Güvenlik sorunu nedeniyle köylerin sahipsiz kaldığını, yayla ve meralarda baykuşların öter hale geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Adını önce Demokratik Açılım, daha sonra Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi en sonunda Çözüm Süreci koyduğumuz süreçlere bu yüzden ihtiyaç duyduk. Anaların gözyaşları dinsin, hanelere şivanlar düşmesin, babalar gözyaşlarını içene akıtmasın diye tüm yasakları kaldırdık. Kürtçe yayın yapan televizyondan alfabeye, dilin, hayatın her alanında serbestçe kullanımına kadar tarihi reformlara imza attık. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp baktığımızda şahit olduğumuz manzara gerçekten çok güzeldi. Yıllarca öteki muamelesi yapılmış milyonlarca kardeşimizin kendilerini artık bu ülkenin başı vakur, birinci sınıf birer vatandaşı olarak hissettiğini gördük. Bunun için 'baldıran zehiri içsek de bu süreci devam ettireceğiz.' dedik." ifadelerini kullandı. "Biz bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik ama meğerse karşımızdakilerin derdi başkaymış." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz onlara 'Silahlarınızı bırakın gelin, demokratik nizama katılın, mücadelenizi hukuk içinde verin' dedik. Onlar da bunun karşılığında yeniden terör yöntemlerine sarıldılar, çukur kazdılar, mayın döşediler, damlara ağır silahlar yerleştirdiler, mahalleleri işgale teşebbüs ettiler. Roketler, el bombaları stokladılar. Gördük ki bunların derdi, Kürt, Kürtçe, mağduriyet, birinci sınıf vatandaşlık falan değilmiş. Bunların tek derdinin, demokrasi, hak, özgürlük gibi kavramları kendilerine siper ederek, kafalarında, gönüllerinde ideal olarak belirledikleri, dünyada ne kadar eli kanlı katil varsa onların baskıcı yönetim sistemiyle, halkımızı esir etmek olduğunu anladık. Bunu yaptılar. Bunlar ülkemizin asli parçası olmak yerine Türkiye'ye düşman, bizi kendi hesapları önünde engel gören emperyalistlerin oyunlarında piyonluk yapmayı seçtiler. Hepimizin geleceği, mutluluğu, refahı yerine birtakım istihbarat örgütlerinin maşası olmayı tercih ettiler. İşte Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yandaşı PYD, YPG ile beraber bir terör koridoru oluşturmayı seçtiler. Biz buna 'Evet' diyemezdik işte onun için Zeytindalı Operasyonunu başlattık, onun için Cerablus'a girdik. Eğer biz o terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı."

\ - "Bölge halkının güzel rüyaları kabusa çevrildi" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkının güzel rüyalarının kabusa çevrildiğini dile getirerek, "Evlerini başlarına yıktılar, çocuklarını ellerinden aldılar. 3-4 gün önce Diyarbakır'daydım .Allah'ıma hamd ettim. Şurada PKK dönemindeki, HDP dönemindeki Diyarbakır ile kayyumlara devrettikten sonra şu Diyarbakır'ın geldiği güzelliğine bak. İstanbul, Ankara'da 4 gidiş 4 geliş cadde yok ama Diyarbakır' da 4 gidiş 4 geliş cadde var. Gece apaydınlık yollar. Kim derdi Diyarbakır böyle olacak? Şu anda Diyarbakır artık adeta Doğu'nun Güneydoğu'nun bir İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ama benim özellikle Güneydoğu'daki kardeşlerim hala bu inceliğin farkında değil. Ben onlardan şimdi destek istiyorum, yardım istiyorum, el ele verelim de bu işi bitirelim." şeklinde konuştu. "1990'lı yıllarda nasıl insanlar köylerinden kovulduysa, 2015'te bu defa bölücü terör örgütü şehirlerde oturan insanlarımızı yuvasından etmeye kalktı." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Siirt damadıyım. Siirt merkezde bütün eski Arap'ları oradan kovdular. Şu anda merkezde o insanlar neredeyse kalmadı, terk ettiler, İstanbul, Ankara, İzmir değişik yerlere gittiler. Niye? İşte bu çatışmalar... Halbuki onlar yıllar öncesinde böyle şeyler var mıydı? Hepsi kardeşçe el ele gönül gönüle buralarda yaşadılar. Biz bunu istemiyor muyuz? Ben kardeşim diyorsam yaradılanı Yaradandan ötürü sevdiğim için kardeşim diyorum. Rabbimiz, 'Ancak inananlar kardeştir' diyor. Bizim inanmayanlarla bir işimiz yok ama inananlar kardeştir. İnanıyorsa benim kardeşimdir, inanmıyorsa zaten yolu belli. Öyleyse bizim bunu bir defa yerine getirmemiz lazım." \ - "Terör örgütünün sözcülüğüne soyundular" Erdoğan, "Bin yıllık kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz vatandaşlarımızı sokakta bulmadığımız için sokakta ta bırakmadık" diyerek, şunları kaydetti: "Şu anda Diyarbakır'da eğitimden, sağlıktan, adaletten, emniyetten, ulaşımdan, enerjiden alın bütün ihtiyaçlarını gidermenin gayreti içindeyiz. İster Doğu ister Güneydoğu'ya gidin, bunların hepsini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların oy vererek, kendilerini temsil için seçip Meclis'e gönderdiği milletvekilleri asli görevlerini unutup, terör örgütünün sözcülüğüne hatta kuryeliğine soyundular. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde ağlayan analar kimin analarıydı? Onlar Türk, Laz, Çerkez, Gürcü, Roman mıydı? Yok benim Kürt kardeşlerimdi onlar. Onları hüngür hüngür ağlattılar. O anaların yavrularını Kandil'e kaçırdılar. Kaçıranlar kimdi? Sözde Kürt, değil be onlar teröristti, terörist. Hastaneleri kurşunladılar, okulları kurşunladılar yıktılar. Saat kulesini, camilerimizi yıktılar, yaktılar. Nerede Güneydoğu'da. Benim Güneydoğulu kardeşlerim bunlara prim vermezdi. Benim tanıdığım Güneydoğulu kardeşlerim bunlara pirim vermezdi. Gençlik yıllarımda Güneydoğu'ya ittiğim zaman Güneydoğu insanını, imanını bilirim, vermezdi. 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, / İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Olay bu."