Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu iftarı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahın patladığı yerde söz biter. İşte bunun için namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında yaptığı konuşmada, bölücü örgüte karşı yürüttükleri operasyonlarla topyekun Türkiye'nin geleceğini kurtardıklarını söyledi. Teröristlerin yıktığını kendilerinin ise inşa ettiğini dile getiren Erdoğan, "Diyarbakır'da inşa ettik. İşte Dicle'ye bir gidin görün bakın neler olmuş. Suriçi'nde neler oldu, görün. O taş evler ne hale geldi, görün. Elhamdülillah. Niye? Biz imarla mükellefiz, ihya ile mükellefiz onlar ise yıkmakla. Onların yıkım ekipleri var, bizim de inşa ekiplerimiz var. Şırnak, aynı, Siirt aynı. Yapıyoruz yapacağız, durmak yok yola devam. Hakkari aynı. Buralarda bizim milletvekilimiz filan yoktu. Yani biz illa milletvekili olsun diye bakmıyoruz. Niye? Bu topraklar bizim topraklarımız değil mi? Bu toprakları bizim en güzel şekle dönüştürmemiz lazım." diye konuştu.

Terör örgütü yandaşlarının insanları sürdüğünü, kendilerinin ise geri getirdiğini belirten Erdoğan, onların zulmettiğini, kendilerinin ise şefkat gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: "Onlar aç bıraktılar, biz iş verdik, yardım ettik, yatırım yaptık. Kardeşlerim; silahın patladığı yerde söz biter. İşte bunun için namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek diyoruz. Bunu da açıkça söylüyorum. Bizim önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var. Biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahibiz ama biz onlardan daha zengin ve daha özgürüz. Çünkü biz demokrasi gibi, serbest seçimler gibi, milli iradenin üstünlüğü gibi dünyanın en güçlü silahlarından birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek ne zaman çıkmaza girsek çok partili hayatımızın bize bir hediyesi olan serbest seçimleri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz. Bu yüzden milletimize müteşekkiriz. Bu yüzden milletimize minnettarız. İnşallah ben bu sefer de öyle olacağına inanıyorum. Şu anda bütün buradaki kanaat önderi kardeşlerime diyorum ki; 14 gün kaldı, bu 14 gün içinde sizlerden destek bekliyoruz. El ele verelim, omuz omuza verelim ve bu yanlış gidişi hep beraber inşallah gelin çok farklı bir dinamik bir yapıyla düzeltelim. Güçlü Meclis'iyle, güçlü Hükümet'iyle güçlü Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara yine beraber taşıyacağız."

Türkiye'nin önemli bir seçimin arifesinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerin de yakından takip ettiği gelişmeler sebebiyle biraz hızlı bir seçim süreci yaşıyoruz. Biz de önümüzdeki günleri en iyi şekilde değerlendirerek seçimlere hazırlanıyoruz. Gönül ister ki 81 vilayetimizin hepsini ziyaret edelim. Gönül ister ki 80 milyonun her bir ferdinin elini sıkalım. Gönül ister ki tüm vatandaşlarımızın sofrasına, hanesine misafir olalım ama sayılı günlerin ve diğer programlarımızın imkan verdiği ölçüde mümkün olduğu kadar her gün iki ilimize bu arada farklı ilçelere gitmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, seçim çalışmalarında Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret etmeyi ihmal etmediklerini, 26 Mayıs'ta Erzurum'da Dadaşlara selam vererek yola çıktıklarını, 31 Mayıs'ta bir başka kadim şehir Malatya'da ertesi gün Adıyaman'da buluşmalar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Geçen pazar Diyarbakır'da hem meydanda miting düzenlediklerini hem de kanaat önderleriyle iftar sofrasında buluştuklarını, iftarın ardından caddede yürüyüş yaptıklarını, Kadayıfçı Hacı Levent'e uğradıklarını anlatan Erdoğan, "Öyle kendimize Müslüman olmadık. Kapıları açtık, herkes geldi. Şöyle biz orada çok geniş, kapsamlı bir muhabbet sofrası kurduk. Biliyorsunuz 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?' Seçimden önceki hafta inşallah Van'la, Şanlıurfa'yla, Mardin'le bu kucaklaşmaları sürdüreceğiz. Tabii biz bu şehirlere gidiyoruz ama aslında Doğu ve Güneydoğu kardeşlerimizin en çok yaşadıkları yer neresi? İstanbul. Öyleyse İstanbul'daki kardeşlerimizle de buluşalım, görüşelim, dertleşelim istedik. Bizlerin bugün bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız" Bayramı takip eden pazar günü seçimlerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Aman ha memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın. İki pusula, tek zarf. İki pusulanın bir tanesi biliyorsunuz Parlamento'ya, milletvekiline ait bir tanesi de cumhurbaşkanına aittir ama hepsini aynı zarfa atıyoruz ve bizim Cumhur İttfakı ile Parlamento'da seçime giriyoruz ama başkanlıkta şahsımla ilgili zaten resmimle altı sadece bize ait. Diğerleri de kendilerine ait. Oy namustur. O vererek sadece ülkeye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz aynı zamanda geleceğinizin kararını veriyorsunuz. Bunun için namusunuz olan oyunuza ne olur sahip çıkın. Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. AK Parti teşkilatlarında görev alan veya AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimizin sorumluluğu daha da büyüktür. Bu kardeşlerimiz artık bu bayramda ailelerinden müsaade isteyecekler, seçim çalışmalarına kesintisiz devam edecekler. Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız ama güne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışacağız."

- "Milletimiz bizi çok iyi tanır" "Biz milletimize karşı hiçbir zaman çift dilli olmadık" diyen Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde aynı şeyleri konuştuğunu vurguladı. Trabzon'da, Adıyaman'da başka, İzmir'de başka Diyarbakır'da farklı konuşmadığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "İnanmadığımız hiçbir şeyi sırf şirin gözükelim diye meydanlarda avaz avaz bağırmadık. Ne aslımızı inkar ettik ne kendimizi olmadığımız bir şey gibi göstermeye çalıştık. Milletimiz de hep yüz yüze kalp kalbe, ruh ve ruh iletişim kurduk. Bu sebeple milletimiz bizi çok iyi tanır. Biz de milletimizin ne düşündüğünü, ne hissettiğini ne istediğini neye özlem duyduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sayede 16 yıldır sürekli artan bir destekle ülkenin yönetiminde kalmayı başardık. Biz milletimizin bize verdiği tüm yetkileri ve imkanları Türkiye'nin tamamı için kullandık. Demokraside ve ekonomide yaptığımız tüm reformları işte bu anlayışla hayata geçirdik." Türkiye'nin yaşadığı bu büyük dönüşümün en büyük faydasının ihmal edilmiş, geri kalmış yerlere olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Karadeniz'den İç Anadolu'dan ta oralara kadar geri kalmış, ihmal edilmiş yerler vardı ama hiç şüphesiz en geri kalmış en fazla ihmal edilmiş bölgelerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdi. Bunun için o bölgelerimize daha fazla yatırım yaptık. Mesela geçtiğimiz 16 yılda Doğu Anadolumuz için ne harcadık biliyor musunuz? 247 katrilyon harcadık. Güneydoğu Anadolumuz için ne harcadık biliyor musunuz 89 katrilyon. Bu iki bölgeye toplam 336 katrilyon liralık kaynak kullanarak her alanda bu bölgeleri kalkındırdık. GAP ve DAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin yanı sıra tüm bakanlıklarımızla, tüm kurumlarımızla, valiliklerimizle, bölgemizde 79 yılda yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmeti biz 16 yılda hayata geçirdik. Bugün artık eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, altyapıdan sosyal yardımlara kadar hiçbir alanda bölgelerimiz arasında çok ciddi farklar kalmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tamamıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzu da daha çok kalkındıracak daha çok zenginleştireceğiz. İstanbul'da yaşayan siz değerli kardeşlerimizden bu mücadelemizde bize destek olmanızı istiyorum. Gelin, 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşalım. Gelin, hep birlikte vakit birlik vakti diyelim. Gelin hep birlikte vakit kardeşlik vakti diyelim. Gelin hep birlikte vakit Türkiye vakti diyelim."