HABER

''Doğu ve Güneydoğu vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar''

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar''

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar.'' dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde karşılarındaki ittifakı gördüklerini söyledi.

CHP'nin, HDP'nin barajı aşabilmesi için büyük gayret gösterdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

''Ağrı'da bir köyde bir evladımızı infaz ettiler. Bu kişinin de 10 tane evladı vardı. Dağın başında kahramanca bu ülkenin mücadelesini yapan bir kişiden bahsediyoruz. Bu büyük bir hainliktir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Buna güçleri yetmez. Bugün 10 teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen gün bir askerimiz şehit oldu çatışmada. Takip edip 3 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Evladımızın kanı yerde kalmadı.''

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Şişli İlçe Başkanlığına geçti.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölüÇanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Müftü Can: Bayanlar vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmeliMüftü Can: Bayanlar vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teşekkür ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.