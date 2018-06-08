Doğu ve Güneydoğu'da karne heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Bingöl'de, ilk ve ortaöğretimde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş, karne dağıttı. Demirtaş, yaptığı açıklamada, çocuklardan yaz tatilini faydalı değerlendirmelerini istedi. Bakanlık olarak Diyarbakır'a önem verdiklerini vurgulayan Demirtaş, "Diyarbakır, Türkiye'nin kalbi. Burası Osmanlı ve Selçuklu şehridir. Kent, Türk ve İslam tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Bundan sonra da eğitim ve öğretimin sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Öğrencilerin tatillerini boşa geçirmemelerini, öğretmenlerinin en az 3 kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunmasını diliyorum." diye konuştu. Törene, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve öğretmenler katıldı. Törenin ardından Demirtaş ve beraberindekiler, öğretmenlerle toplantı yaptı.

- Batman Batman'da, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Vali Zeki Şanal İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini, Vali Ahmet Deniz'in elinden aldı. Vali Deniz, yaptığı açıklamada, çocukların sevincini paylaştıklarını dile getirerek, "Biz onları seviyoruz. Bizim için en önemlisi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın iyi eğitilmiş olmasıdır. Onların iyi eğitilmiş olması, ülkemizin geleceği açısından çok çok önemlidir." dedi. Velilere seslenen Deniz, çocukların ufak tefek eksiklikleri olabileceğini belirterek, "Velilerimiz çocuklarına karşı daha dikkatli davransınlar. Varsa bir eksiklik kendilerinde arasınlar. Onlara moral versinler. Onlar bizim için kıymetli ve değerlidir. Çocuklar tatilde bol bol dinlenip kitap okusunlar." ifadelerini kullandı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile öğretmenler ve veliler katıldı. - Mardin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, kent genelinde 227 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yaman, "227 bin öğrencimiz 12 bin öğretmenimiz ve bin 104 okulumuzda başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. 'Mahalleme Havuz Geldi Projesi' kapsamında havuzlarımızı hazırladık." şeklinde konuştu. Yaman, öğrenciler için geziler düzenleyeceklerini, kurslar ve yaz spor okulları açacaklarını anlatarak, bu süreçte okulların fiziki durumlarını da iyileştireceklerini aktardı. "Önümüzdeki dönem için inşaatı devam eden ve bitecek olan okullar da var" diyen Yaman, velileri, çocuklarına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik etti, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. - Siirt Siirt'te, 91 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı. Yunus Emre İlkokulu'nda, Vali Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla tören düzenlendi.