HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Doğu ve Güneydoğu'da karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Bingöl'de, ilk ve ortaöğretimde binlerce öğrenci karnelerini aldı - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş: "Öğrencilerin tatillerini boşa geçirmemelerini, öğretmenlerinin en az 3 kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunmasını diliyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Bingöl'de, ilk ve ortaöğretimde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş, karne dağıttı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, çocuklardan yaz tatilini faydalı değerlendirmelerini istedi.

Bakanlık olarak Diyarbakır'a önem verdiklerini vurgulayan Demirtaş, "Diyarbakır, Türkiye'nin kalbi. Burası Osmanlı ve Selçuklu şehridir. Kent, Türk ve İslam tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Bundan sonra da eğitim ve öğretimin sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Öğrencilerin tatillerini boşa geçirmemelerini, öğretmenlerinin en az 3 kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunmasını diliyorum." diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve öğretmenler katıldı.

Törenin ardından Demirtaş ve beraberindekiler, öğretmenlerle toplantı yaptı.

- Batman

Batman'da, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Vali Zeki Şanal İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini, Vali Ahmet Deniz'in elinden aldı.

Vali Deniz, yaptığı açıklamada, çocukların sevincini paylaştıklarını dile getirerek, "Biz onları seviyoruz. Bizim için en önemlisi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın iyi eğitilmiş olmasıdır. Onların iyi eğitilmiş olması, ülkemizin geleceği açısından çok çok önemlidir." dedi.

Velilere seslenen Deniz, çocukların ufak tefek eksiklikleri olabileceğini belirterek, "Velilerimiz çocuklarına karşı daha dikkatli davransınlar. Varsa bir eksiklik kendilerinde arasınlar. Onlara moral versinler. Onlar bizim için kıymetli ve değerlidir. Çocuklar tatilde bol bol dinlenip kitap okusunlar." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile öğretmenler ve veliler katıldı.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine karnelerini verdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, kent genelinde 227 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yaman, "227 bin öğrencimiz 12 bin öğretmenimiz ve bin 104 okulumuzda başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. 'Mahalleme Havuz Geldi Projesi' kapsamında havuzlarımızı hazırladık." şeklinde konuştu.

Yaman, öğrenciler için geziler düzenleyeceklerini, kurslar ve yaz spor okulları açacaklarını anlatarak, bu süreçte okulların fiziki durumlarını da iyileştireceklerini aktardı.

"Önümüzdeki dönem için inşaatı devam eden ve bitecek olan okullar da var" diyen Yaman, velileri, çocuklarına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik etti, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

- Siirt

Siirt'te, 91 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yunus Emre İlkokulu'nda, Vali Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini veren Vali Atik, yoğun bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını belirtti.

Öğrencilerden tatili çok iyi değerlendirmelerini ve bol bol kitap okumalarını isteyen Atik, velilerin de bu konuda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Törende, öğrencilere karnenin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

- Bingöl

Bingöl Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katılan Bingöl Valisi Ali Mantı, karne dağıttı.

İl genelindeki 367 okulda eğitim gören yaklaşık 60 bin öğrencinin karnelerini alarak 3 aylık bir tatile girdiğini belirten Mantı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitimin başarılı geçtiğini belirtti.

Okulların fiziki yapısında da çok önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Mantı, "Bingöl'de yetişen gençlerimiz, önce ilimize, sonra ülkemize ve tüm insanlığa faydalı olacak inşallah. Öğrencilerimizin bahtları açık olsun, onları yetiştiren öğretmenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı Cevat Gün, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile öğretmenler ve veliler katıldı.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!
AK Parti'li Ünal: Demirören, Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, değerli bir insandıAK Parti'li Ünal: Demirören, Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, değerli bir insandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Batman Valisi Ahmet Deniz Karne dağıtımı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karneye yazılan en acı not!

Karneye yazılan en acı not!

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.