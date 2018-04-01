Doğu ve Güneydoğu'dan öğrenciler Muğla'da kaplumbağalarla buluştu

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden farklı tarihlerde gruplar halinde Muğla'ya gelen 15 yaş altı yaklaşık 450 öğrenci, Türkiye'nin ilk Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini (DEKAMER) ziyaret etti.

İztuzu Plajı’ndaki merkezi gezen öğrenciler, deniz kaplumbağaları ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere kaplumbağaların ekosistemdeki önemi, niçin korunması gerektiği ve yaptıkları çalışmaları anlattıklarını söyledi.

Proje vesilesiyle hem doğal hem de kültürel mirasları öğrencilere tanıtabilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kaska, "Ülkemizin farklı bölgelerini görerek öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması amaçlanan projede, ülkemiz doğası ve kültürü için önemli yeri olan kaplumbağaları merkezimizde tanıttık." dedi.