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Doğubayazıt'ta 13 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:53 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen erkek çocuğunun bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki erkek çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki S.E'nin 25 Haziran'da akşam saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkisinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce henüz plakası belirlenemeyen bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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