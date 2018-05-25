Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlen "Kardeşlik İftarı"nda 3 bin kişi aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO), Doğubayazıt ilçesinin Bursa'nın İnegöl ilçesi ile "kardeş ilçe" olması dolayısıyla Doğubayazıt Kaymakamlığı yanındaki iftar çadırında "Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğubayazıt'ın birlik ve beraberliğin en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşayan herkesin et ve tırnak gibi ayrılmaz birer parça olduğunu vurgulayan Aktaş, "Birbirimize sahip çıkalım, ramazan sofralarında olduğu gibi hep beraber olalım." dedi.

Doğubayazıt'ın bir yıl içerisinde caddeleri, sokakları ve tarihi mekanlarıyla büyük bir değişim içerisine girerek güzelleştiğini anlatan Alinur Aktaş, şunları söyledi:

"Geçen yıl İnegöl Belediye Başkanı olduğum dönemde Doğubayazıt Belediyesine danışman olarak görevlendirildim. Buraya katkı, destek vermeye çalıştık ama sağ olsun çok değerli kaymakamımız ve dostumuz Ulaş Akhan kardeşim burada önemli çalışmalara imza attı. Doğubayazıt değişmeye başladı, caddeler ve sokaklar güzelleşti, tarihi mekanlar ortaya çıktı."