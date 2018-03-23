Doğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak

"Doğubayazıt'ın en önemli sorunlarından birisi şehrin su ve kanalizasyon hatları. Bakıyorsunuz, Türkiye'nin birçok ilçesi hatta ilinden, hem yüzölçümü hem de nüfus olarak büyük ama inanın imar planından alt yapısına kadar her şey çok eski. Geçen yıl görevlendirmeyle birlikte bu sorunu kökten çözmek için ilk kazmayı vurduk. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı ilçenin her noktasına yayarak hızlandırdık. Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını, yıllardır hizmetlerden yoksun ve bu ilçenin gerçek sahipleri olan halkımızın yolunda seferber etmeye devam edeceğiz."

Projeleri yürüten yüksek inşaat mühendisi Mücahit Kılıçarslan ise çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kılıçarslan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte 50 kilometrelik içme suyu şebekesiyle, 17 kilometrelik atık su şebekesinin, tamamen yenilenmiş olacağını sözlerine ekledi.