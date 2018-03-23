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Doğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Doğubayazıt Belediyesi, 80 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla alt yapıya 10 milyon lira kaynak ayırdı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akhan: "Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını, yıllardır hizmetlerden yoksun ve bu ilçenin gerçek sahipleri olan halkımızın yolunda seferber etmeye devam edeceğiz."

Doğubayazıt Belediyesi, 80 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla alt yapıya 10 milyon lira kaynak ayırdı.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, ilçenin yıllardır süren içme suyu ve kanalizasyon sorununun çözümüne yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde hazırlanan iki büyük projeyle, ilçenin 50 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 17 kilometrelik atık su şebekesi, belediye bütçesinden aktarılan 10 milyon liralık kaynakla yenilecek.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarıyla, ilçeyi köy görünümünden tamamen kurtararak batı standartlarını yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Temel belediyecilik hizmetlerinden yıllardır mahrum kalan ilçede, alt yapı sorununu ortadan kaldıracak içme suyu ve atık su rehabilitasyon projeleri için 10 milyon lira kaynak ayırdıklarını dile getiren Akhan, şunları söyledi:

"Doğubayazıt'ın en önemli sorunlarından birisi şehrin su ve kanalizasyon hatları. Bakıyorsunuz, Türkiye'nin birçok ilçesi hatta ilinden, hem yüzölçümü hem de nüfus olarak büyük ama inanın imar planından alt yapısına kadar her şey çok eski. Geçen yıl görevlendirmeyle birlikte bu sorunu kökten çözmek için ilk kazmayı vurduk. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı ilçenin her noktasına yayarak hızlandırdık. Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını, yıllardır hizmetlerden yoksun ve bu ilçenin gerçek sahipleri olan halkımızın yolunda seferber etmeye devam edeceğiz."

Projeleri yürüten yüksek inşaat mühendisi Mücahit Kılıçarslan ise çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kılıçarslan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte 50 kilometrelik içme suyu şebekesiyle, 17 kilometrelik atık su şebekesinin, tamamen yenilenmiş olacağını sözlerine ekledi.

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