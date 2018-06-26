Doğubayazıt'ta asfaltlama çalışmalarına 12 milyon lira harcanacak

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince, 20 yılda sadece 8 kilometresi asfaltlanan 450 kilometrelik yol ağında bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmaları için 12 milyon lira kaynak ayrıldı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, geçen yıl ilçe genelinde 7,5 milyon liralık yatırımla 65 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Görevlendirmeyle birlikte ilçenin en büyük caddelerinden Erzurum, Büyük Ağrı, Kalus ve Mevlana caddelerini asfaltlayan belediye ekipleri, bölge genelinde etkili olan yağışların sona ermesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.
Belediye bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmaları için de 12 milyon lira kaynak ayırdı.
- 20 yılda sadece 8 kilometre yol asfaltlandı
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde görülmemiş yatırımları halkın ayağına getirdiklerini söyledi.
Geçen yıldan bu yana Doğubayazıt'a yeni asfalt yollar kazandırmak için toplamda 19 milyon 500 bin lira kaynak ayırdıklarına dikkati çeken Akhan, şöyle konuştu:
"Dile kolay, 20 yıldır 450 kilometre yol ağının sadece 8 kilometresi asfalt olan bir ilçeden bahsediyoruz. Bu çerçevede görevlendirmeyle birlikte ilk olarak yollarımıza el attık. 2017'den itibaren başta ana caddeler olmak üzere, başlattığımız asfaltlama çalışmalarına tamamen belediyenin kendi öz bütçesinden 19,5 milyon lira kaynak ayırdık. İlk olarak geçtiğimiz yıl 7,5 milyon liralık kaynakla Büyük Ağrı, Erzurum, Kalus ve Mevlana caddelerinde başlattığımız çalışmalarla 65 bin metrekarelik bir alan sıcak asfaltla kaplandı.
2018'de 12 milyon liralık bütçeyle Abdulbari Gozal ve Mehmet Eraslan caddelerinden start verdiğimiz çalışmalarla 20 kilometre daha sıcak asfalt yaparak, ilçemizi yeni yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz."
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