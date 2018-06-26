HABER

Doğubayazıt'ta asfaltlama çalışmalarına 12 milyon lira harcanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan: - "20 yıldır 450 kilometre yol ağının sadece 8 kilometresi asfalt olan bir ilçeden bahsediyoruz. Bu çerçevede görevlendirmeyle birlikte ilk olarak yollarımıza el attık" - "Geçtiğimiz yıl 7,5 milyon liralık kaynakla 65 bin metrekarelik bir alan sıcak asfaltla kaplandı. 2018'de de 12 milyon liralık bütçeyle 20 kilometre daha sıcak asfalt çalışması yaparak ilçemizi yeni yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz"

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince, 20 yılda sadece 8 kilometresi asfaltlanan 450 kilometrelik yol ağında bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmaları için 12 milyon lira kaynak ayrıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, geçen yıl ilçe genelinde 7,5 milyon liralık yatırımla 65 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Görevlendirmeyle birlikte ilçenin en büyük caddelerinden Erzurum, Büyük Ağrı, Kalus ve Mevlana caddelerini asfaltlayan belediye ekipleri, bölge genelinde etkili olan yağışların sona ermesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Belediye bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmaları için de 12 milyon lira kaynak ayırdı.

- 20 yılda sadece 8 kilometre yol asfaltlandı

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde görülmemiş yatırımları halkın ayağına getirdiklerini söyledi.

Geçen yıldan bu yana Doğubayazıt'a yeni asfalt yollar kazandırmak için toplamda 19 milyon 500 bin lira kaynak ayırdıklarına dikkati çeken Akhan, şöyle konuştu:

"Dile kolay, 20 yıldır 450 kilometre yol ağının sadece 8 kilometresi asfalt olan bir ilçeden bahsediyoruz. Bu çerçevede görevlendirmeyle birlikte ilk olarak yollarımıza el attık. 2017'den itibaren başta ana caddeler olmak üzere, başlattığımız asfaltlama çalışmalarına tamamen belediyenin kendi öz bütçesinden 19,5 milyon lira kaynak ayırdık. İlk olarak geçtiğimiz yıl 7,5 milyon liralık kaynakla Büyük Ağrı, Erzurum, Kalus ve Mevlana caddelerinde başlattığımız çalışmalarla 65 bin metrekarelik bir alan sıcak asfaltla kaplandı.
2018'de 12 milyon liralık bütçeyle Abdulbari Gozal ve Mehmet Eraslan caddelerinden start verdiğimiz çalışmalarla 20 kilometre daha sıcak asfalt yaparak, ilçemizi yeni yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz."

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Trabzon'da evleri yıkılan ailenin dramıTrabzon'da evleri yıkılan ailenin dramı
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğimSon dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Asfalt yollar Asfaltlama Dev kaynak Doğubayazıt Belediyesi görevlendirme yapılan belediye

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

LGS sonuçları açıklandı ve LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Yerleştirme Kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.