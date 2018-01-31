HABER

Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:36 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, sınır devreyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada bir er şehit olurken, bir uzman çavuş yaralandı.

Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, bugün öğlen saatlerinde örülen sınır duvarı çevresinde devriye görevini sürdürürken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı er burada yapılan tüm müdahalelere müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber: AĞRI, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.