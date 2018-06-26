Doğubayazıt'ta elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir kişi başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış şekilde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Cumhuriyet savcısı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mevlüt Bengi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

