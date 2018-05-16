Doğubayazıt'ta ilk iftara yoğun ilgi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek iftar programlarının ilki, yoğun ilgi gördü.

Belediye tarafından ilçe merkezinde kurulan iftar çadırında bir araya gelen yaklaşık bin kişi, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Vatandaşlarla iftar yaptıktan sonra konuşan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 11 ayın sultanı ramazanı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engelliler Haftası'nın son günü dolayısıyla ilçede yaşayan engellilerin de ilk iftar programına büyük ilgi gösterdiğini belirten Akhan, "Böylesine mübarek bir ayda, rahmet ayında ilk orucumuzu engelli kardeşlerimizle açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Kendilerine buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. İlçe halkımız ve engelli kardeşlerimizin tıklım tıklım doldurduğu iftar çadırlarımız, Doğubayazıt'ta birlik, beraberlik ve kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtı oldu." dedi.