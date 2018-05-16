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Doğubayazıt'ta ilk iftara yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince ramazan boyunca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek iftar programının ilkine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek iftar programlarının ilki, yoğun ilgi gördü.

Belediye tarafından ilçe merkezinde kurulan iftar çadırında bir araya gelen yaklaşık bin kişi, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Vatandaşlarla iftar yaptıktan sonra konuşan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 11 ayın sultanı ramazanı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engelliler Haftası'nın son günü dolayısıyla ilçede yaşayan engellilerin de ilk iftar programına büyük ilgi gösterdiğini belirten Akhan, "Böylesine mübarek bir ayda, rahmet ayında ilk orucumuzu engelli kardeşlerimizle açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Kendilerine buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. İlçe halkımız ve engelli kardeşlerimizin tıklım tıklım doldurduğu iftar çadırlarımız, Doğubayazıt'ta birlik, beraberlik ve kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtı oldu." dedi.

Ulaş Akhan, son günlerde İsrail'in Filistinlilere karşı gösterdiği şiddete de değinerek, ramazana buruk bir havada başladıklarını ifade etti.

İsrail'in masum halka yönelik zulmünü kınadıklarını vurgulayan Akhan, şunları kaydetti:

"Müslümanların görmüş olduğu zulümler ve yaşadıkları sıkıntılar bizleri üzmektedir. Özellikle son hafta içerisinde İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı katliamı hep birlikte kınamak gerektiğini düşünüyorum. Böylesine buruk bir havada ramazana başladık ama inşallah Cenabı Allah bu rahmet ayını Filistinli kardeşlerimize de bir kurtuluş günü olarak vesile edecektir."

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