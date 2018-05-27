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Doğubayazıt'ta otomobil yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Doğubayazıt'ta otomobil yangını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hareket halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.

Halit Uçar'ın kullandığı 34 PD 912 plakalı otomobil, Çiftepınar Mahallesi Belediye Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücü Uçar, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı.

Otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt otomobil yangını

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