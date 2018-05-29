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Doğubayazıt'ta sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar göle döndü.

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar göle döndü. İlçede bugün öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Sağdıç köyü bölgesinde sele neden oldu. İlçe merkezine akan sel suları Abdigör Mahallesi ve Belediye Caddesi'nde yolları su altında bıraktı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Okulların ders bitimine denk gelen yağmur nedeniyle bazı öğrenciler, duvar diplerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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