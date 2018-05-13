Doğubayazıt’ta şiddetli yağış ve dolu

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Doğubayazıt'ta, saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından dolu etkili oldu. Şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan ilçe sakinleri, ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine sığındı. Sürücülerin göle dönen yollarda araçlarıyla giderken, güçlük çektiği görüldü.
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
Anneler Günü'nde çok acı haber
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum