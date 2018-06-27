HABER

Doğubayazıt'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin Doğubayazıt'ın bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin bölgedeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Bengi ile ilgili bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulandı.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında dün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Markette 'pes' dedirten hırsızlıkMarkette 'pes' dedirten hırsızlık
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararıSon dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi sokağa çıkma yasağı terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.