Doğubayazıt'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin bölgedeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen Bengi ile ilgili bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulandı.
İlçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında dün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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