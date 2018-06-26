Doğu'da 3 ilde etkili sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra akşama kadar Erzurum merkez ve kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 23, Tunceli'de 20, Ağrı'da 16, Erzincan'da 15, Kars'ta 13, Erzurum ve Ardahan'da 12, derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 35, Erzincan'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars ve Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

