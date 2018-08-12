Doğuda 3 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetli eseceği ön görülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 19, Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 12 ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.
Bugün hava sıcaklığının Tunceli'de 35, Iğdır'da 24, Ağrı'da 33, Erzincan'da 31, Erzurum'da 27, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban öldürüldü
Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar
Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor
Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum