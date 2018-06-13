Doğu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Erzurum'da 11, Ağrı'da 9, Ardahan'da 7, Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ardahan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 23 derece olacağı öngörülüyor.

