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Doğu'da 5 ilde sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Bölgede 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Dün etkili olan yağışlar sonucunda, Erzurum'da metrekareye 28 kilogram yağış düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Erzurum'da son 24 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinde yer yer etkili olması tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Tunceli'de 16, Ağrı'da 13, Erzincan, Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 22, Ardahan'da 20 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye, Erzurum'da 28, Ardahan'da 10, Erzincan'da 5, Ağrı'da 3, Kars'ta 4 kilogram yağış düştü.

Açıklamada, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji sağanak yağış

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