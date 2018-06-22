Doğu'da 6 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Kars ve Ardahan'da 23, Erzurum'da 22 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, güneyden hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Bölgede son 24 saatte metrekareye, Kars'ta 11,8, Ardahan'da 1,4 Erzurum'da 0,5 kilogram yağış düştü.
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