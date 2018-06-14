Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 30, Tunceli ve Iğdır'da 29, Ardahan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 23 derece olması öngörülüyor.

