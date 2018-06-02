HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde uzun yıllardır kadınlar tarafından kullanılan yöresel kıyafet "kıras fistan", bölgede hala en çok tercih edilen giysilerin başında geliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kıras fistan (tek parça kadın giysisi) olarak bilinen, farklı renk ve tasarımlarıyla dikkati çeken yöresel kıyafetler, günümüzde de yaygın şekilde kullanılıyor.

Özellikle düğün ve nişan töreni gibi özel günlerde her yaştan kadının tercih ettiği pullu, boncuklu ya da taşlı farklı özellikteki bu kıyafet, bazı yerlerde yaşlı kadınlar tarafından günlük olarak da kullanılıyor.

Resmi bayram ve çeşitli etkinliklerde folklor gösterisi sunan kızların giydiği bu kıyafet, bölgede düzenlenen birçok sergide görücüye çıkıyor.

Üretim yapan iş yerleri düğün sezonunun başlamasıyla kıyafetlere olan talebi karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

- "Gençler düğün ve nişanlarda giyiyor"

Terzi Saniye Şenlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır diktiği kıras fistanın bölge insanı için önemli olduğunu söyledi.