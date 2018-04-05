Doğuda kar Alanya’da deniz keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.
Türkiye’nin doğusundaki birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Alanya’da güneşli günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken müzik dinledi ve kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyir etme fırsatı buldu.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.
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