HABER

Doğu'da kar yağışı ve tipi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı - Çıldır Kaymakamı İmamoğlu: - "Kar yağışı özellikle Çıldır-Aktaş yolunda etkili oldu ancak olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerimiz duyarlılar"

ERZURUM (AA) - Erzurum Kars ve Ardahan'da gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da dün gece başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı kentte kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Kars

Kars'ta da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kentin tamamını beyaza bürürken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışı dolayısıyla Kars-Digor karayolunun Dağpınar mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da ise kent merkezinin yanı sıra ilçelerde dün akşam başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yağış araç ve yaya trafiğini aksattı.

Çıldır ilçesi ve Mozaret geçidinde ulaşımda aksamalara neden olan kar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirterek, "Kar yağışı özellikle Çıldır-Aktaş yolunda etkili oldu. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerimiz duyarlılar." diye konuştu.

Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Ankara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlarAnkara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzurum kar yağışı Kars tipi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.