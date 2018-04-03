Doğu'da kar yağışı ve tipi

ERZURUM (AA) - Erzurum Kars ve Ardahan'da gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da dün gece başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı kentte kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Kars

Kars'ta da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kentin tamamını beyaza bürürken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışı dolayısıyla Kars-Digor karayolunun Dağpınar mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da ise kent merkezinin yanı sıra ilçelerde dün akşam başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yağış araç ve yaya trafiğini aksattı.

Çıldır ilçesi ve Mozaret geçidinde ulaşımda aksamalara neden olan kar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirterek, "Kar yağışı özellikle Çıldır-Aktaş yolunda etkili oldu. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerimiz duyarlılar." diye konuştu.