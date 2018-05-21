Doğu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yoğun sağanaktan dolayı Ağrı'da, 24 saat içinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek.
Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan ve Ağrı'da 10, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 17 derece olacağı öngörülüyor.
Bölgede son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 20.8, Erzincan'da 13, Erzurum'da 12, Erzincan'da 8, Ardahan'da 6, Kars'ta 2 kilogram yağış düştü.
Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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