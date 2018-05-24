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Doğu'da sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Bölgede 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Kars'ta 11, Ağrı'da 10, Ardahan ve Erzurum'da 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 28, Erzincan'da 24, Ağrı'da 21, Ardahan'da 20, Erzurum ve Kars'ta 19 derece olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını, yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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Doğu'da sağnak etkili olacak

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