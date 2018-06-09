Doğu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek hava sıcaklığının, Tunceli'de 32 derece olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 13, Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı ve Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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