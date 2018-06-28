Doğu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 14, Erzincan'da 19, Tunceli'de 20, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 37, Tunceli ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 32, Erzurum'da 31, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

