Doğu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 11, Ardahan'da 13, Erzincan'da 17, Tunceli'de 18, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 39, Tunceli ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 32, Kars'ta 31, Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölge genelinde 4 gün boyunca hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş çarpmasına karşı yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların 11.00 ve 16.00 saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye etti.

