HABER

Doğu'da sıcaklıklar düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların düne göre 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor - Bölgede Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sıcaklıkların düne göre 2 ila 4 derece düşmesi öngörülen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan il genelinin kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 28, Erzincan'da 20, Tunceli'de 19, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 18, Erzurum'da 16 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 39, Ağrı ve Erzincan'da 34, Erzurum'da 30, Kars'ta 28, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Nagehan Alçı'ya kötü haber!Nagehan Alçı'ya kötü haber!
Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmediAdnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu'da sağanak etkili olacak

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay iddia! 'Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular'

Olay iddia! 'Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular'

15 Temmuz şehitleri için 350 kilometre pedal çevirecekler

15 Temmuz şehitleri için 350 kilometre pedal çevirecekler

Adnan Oktar operasyonunda polise kim ateş etti? Kimliği ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda polise kim ateş etti? Kimliği ortaya çıktı

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Taksim'de Nostaljik Tramvay bir anda karıştı! Kadınlar gözyaşlarına boğuldu

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.