Doğu'da sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıkların düne göre 2 ila 4 derece düşmesi öngörülen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan il genelinin kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 28, Erzincan'da 20, Tunceli'de 19, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 18, Erzurum'da 16 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 39, Ağrı ve Erzincan'da 34, Erzurum'da 30, Kars'ta 28, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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