Doğu'daki kazılar Ermeni mezalimini ortaya koyuyor

Gedikli, Hakmehmet ve Oba köyleri ile kent merkezi başta olmak üzere hemen hemen her bölgesinde toplu mezarlar bulunan Iğdır, soykırıma uğradıkları iddia eden Ermenilerin tezlerinin aksine, Ermeni çetelerince Türklere yönelik gerçekleştirilen katliamların izlerini taşıyor.

Zamanında yapılan çalışmalarda elde edilen veri ve belgeler ile canlı şahitlerin, o dönemde yaşananlar için büyük önem arz ettiğini söyleyen Kasımov, şu bilgileri paylaştı:

"Bu bölgede yıllar önce yapılan tüm kazılarda katledilmiş Türklerin kemikleri bulunmuştur. Bunlar da gösteriyor ki burada sadece Türkler katledilmiştir. Her milletin antropolojik belirtileri var, yani kafa kemiklerine bakıldığında onun hangi millete ait olduğu hemen biliniyor. Bütün kazılar neticesinde yapılan araştırmalar bunu ispatlamıştır ki bu kemikler Türklere aittir. Eğer bu bulgularda Ermenilere ait bir bulgu olsaydı derhal dünya kamuoyuna çıkarırlardı. Yaptıkları sadece propagandadır, ellerinde bir bulgu yok."

Ermenilerin, soykırıma uğradığına dair iddialarının bugüne kadar hiçbir kanıtı bulunmadığını ifade eden Kasımov, şöyle devam etti:

"Ermenilere soykırım yapıldığına dair ellerinde kanıt olsaydı bunlar hemen gün yüzüne çıkaracaklardı. Bazen fotoğraf çıkarıp soykırım diye gösteriyorlar. Nereden bileceğiz o fotoğraftakilerin Ermeni olduklarını? Fotoğraftakilerin giyimlerine de bakınca görüyorsunuz ki onlar da Türklere ait. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara (Ermeniler) defalarca kez teklif etti, 'gelin el ele verelim, arşivleri açalım, bütün dosyaları ortaya koyalım, tarihçiler, siyasiler gelsin bu konuyu bir defada çözelim' dedi. Ermeniler hiçbir zaman gelmeyecek çünkü onlarınki propagandadır. Bunların Türkiye'den istedikleri toprak iddialarıdır ve tazminat almaktır."