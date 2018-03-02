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Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.

Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

İsmail AKKYAKONYA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.
Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

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