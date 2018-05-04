Doğum yapamayan kediye sezaryen

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yaparken, yavrulardan birinin rahim kanalına sıkıştığı kediye, zorunlu olarak sezaryen yaptı.
Batman'da, kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yapan kedinin yavrularından birinin, rahim kanalında sıkışması nedeniyle doğumun yarıda kaldığını belirledi. Doğumu yapamayan kediyi Belediye Hayvan Bakım Evi'ne getiren ekipler, yapılan kontrolde yavru kedinin rahim kanalında sıkışıp, nefessiz kalması sonucu öldüğünü ve rahimde doğmayı bekleyen başka yavrunun olduğunu gördü. Bunun üzerine veterinerler tarafından anne kediye zorunlu olarak sezaryen yapıldı. Kedinin rahmindeki canlı yavruyu kurtaran veterinerler, rahimde sıkışan ölü yavruyu ise operasyonla aldı. Yapılan bakım ve tedavilerinin ardından anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum