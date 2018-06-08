Doğum yeri İnegöl'de Erdoğan Demirören üzüntüsü (2)

AİLE DOSTU, DEMİRÖREN'İ ANLATTI İstanbul'da yaşamını yitiren Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'i, doğum yeri olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki aile dostu Kemal Anıl (93) anlattı. İnegöl'de, 1938 yılında dünyaya gelen Erdoğan Demirören, gençlik yıllarını bu ilçede geçirdi. İşletmeci Kemal Anıl, Demirören'in 20'li yaşlarda İnegöl'den ayrıldığını söyledi. Anıl, "Erdoğan Demirören, İnegöl'de Koca Hafız'ın çocuğuydu. Çalışkandı, çok temiz bir insandı. İstanbul'a satış mağazası açtılar. Demirören Ailesi'nin iş yeri, Beyoğlu'na giderken, sol tarafta bir dükkandı. Ufak bir dükkanda, araba parçaları satıyorlardı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)
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