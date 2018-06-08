Doğum yeri İnegöl'de Erdoğan Demirören üzüntüsü (3)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ, ERDOĞAN DEMİRÖREN'İ ANLATTI Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erdoğan Demirören'in İnegöl'e çok fazla katkısının olduğunu belirterek, "Vefatından büyük üzüntü duydum. Demirören Ailesine başsağlığı dilerim" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde Erdoğan Demirören ile ilişkilerini anlattı. Erdoğan Demirören'in İnegöl'e çok fazla katkısı olduğunu söyleyen Aktaş, "Bugün bir güzel insanı, bir güzel iş adamını, bir güzel Türkiye aşığını kaybettik. Öncelikle Erdoğan Demirören'e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız olan Yıldırım Demirören’e başsağlığı diliyorum. Erdoğan Demirören İnegöl doğumluydu, çocukluk yıllarını İnegöl’de geçirmişti. Benim Erdoğan Demirören'le alakalı çok özel bir anım var. Erdoğan Demirören, bayilerini bizzat gezen, yerinde denetleyen esnaf dostu bir insandı. 2007 senesinde yine bir ziyareti olmuştu. Aynı zamanda gittiği yerlerde yerel yönetimleri de ziyaret ediyordu. Beni ziyaret etti. 'Bizim burada mini bir müzemiz var. Orayı incelemek ister misiniz?' diye sordum. 'Seve seve reis bey' dedi. Nihayetinde Erdoğan Bey büyük bir keyifle eski fotoğrafları ve eski eşyaları incelemeye başladı. 80 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık fotoğraflar orada. Ve bir fotoğrafın önüne geldi. Erdoğan Bey’in gözleri doldu. Yaklaşık 70- 80 tane çocuk. 1940'lı yıllardan bir fotoğraftı. Toplu sünnet fotoğrafıydı. Erdoğan Bey 'Bu kişi benim' diye gösterdi. 'Bu fotoğraf bende bile yok' dedi. Açıkçası bizi de duygulandırdı. Biz kendisini çok sayıyor ve seviyoruz. İnegöl olarak kendisinin çok iyiliklerini gördük. İki tane güzide anaokulu yaptı. Dönem dönem İnegöl’ümüzle alakalı telefon açıp derdimizi dinleyen bir insandı" dedi. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

