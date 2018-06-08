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Doğum yeri İnegöl'de Erdoğan Demirören üzüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in doğum yeri Bursa'nın İnegöl ilçesinde de büyük üzüntü yaşanıyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İSTANBUL'da yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in doğum yeri Bursa'nın İnegöl ilçesinde de büyük üzüntü yaşanıyor. Erdoğan Demirören'in 2012 yılında Akşemsettin İlköğretim Okulu ve Cemil Sönmez İlköğretim Okulu bahçesinde yaptırdığı Tülin-Erdoğan Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri'nde bu zamana kadar yüzlerce öğrencinin eğitim gördügü belirtildi. Okul Müdürü Sezanur Avşar, "Rabbim mekanını cennet etsin" dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen ve çocukluğunu burada yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Erdoğan Demirören'in yaşamını yitirmesi, ilçede üzüntüye neden oldu. Doğduğu İnegöl'ü çok seven ve burada birçok hayır işi yapan Erdoğan Demirören'in, 2012 yılında, Toplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEM) 'Ana sınıfsız okul kalmasın' projesi kapsamında İnegöl Akşemsettin İlköğretim Okulu ve Cemil Sönmez İlköğretim Okulu bahçelerine yaptırdığı, 'Tülin-Erdoğan Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri'nde bu zamana kadar yüzlerce çocuk eğitim gördü. Cemil Sönmez İlköğretim Okulu Müdürü Sezanur Avşar, "2011-2012 eğitim- öğretim döneminde Demirören ailesi tarafından okulumuzun bahçesine derslikleri, mutfağı, lavaboları olan güzel bir ana okulu yapıldı. Yaklaşık olarak 6 yıldır hizmet vermekte. Erdoğan Demirören'e yaptığı bu eğitim hizmeti için çok teşekkür ediyoruz. Vefatı nedeniyle büyük züntü yaşıyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

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