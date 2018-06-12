Doğumdan 7 saat sonra yaşamını yitirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen pazar, özel bir hastanede sezaryen yöntemiyle kız bebek dünyaya getiren Pelin Aydemir (26), doğumdan yaklaşık 7 saat sonra yaşamını yitirdi. Aydemir'in yakınları, olayda hastanenin sorumlu olduğunu düşündüklerini belirterek, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hukuk bürosunda çalışan Pelin Aydemir, geçen yıl temmuz ayında tanışıp evlendiği meslektaşı Serhat Aydemir'den hamile kaldı. Anne adayı Pelin Aydemir, hamileliğinin 33'üncü haftasında yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Yakınları, Aydemir'i kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada, sezaryen yöntemiyle doğum yapmasına karar verilen Pelin Aydemir, 10 Haziran Pazar günü sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Ancak Aydemir, doğumdan yaklaşık 7 saat sonra rahatsızlandı. Pelin Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Pelin Aydemir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Konak'taki Horasan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydemir'in yakınları, olayda hastanenin sorumlu olduğunu düşündüklerini belirterek, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

'ALLAH'IM SEN HAMİLELERİN DUASINI GERİ ÇEVİRMEZSİN'

Öte yandan, Pelin Aydemir'in geçen 27 Şubat'ta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı şu ifadeler dikkat çekti:

"Anneliğe hazırlanırken tek düşünceniz anneniz oluyor. Acaba aşerdi mi? Ağrısı çok oluyor muydu? Geceleri rahat uyuyor muydu? Acaba anne olacağını ilk öğrendiğinde kiminle paylaşmıştı? Acaba, 'Kızım sen hamilesin yorma kendini bu kadar' diye değer vereni var mıydı diye düşünüyorum sürekli... Sonra yüzümü göğe çeviriyorum, diyorum ki, Allah'ım sen hamilelerin duasını geri çevirmezsin, kabul et n'olur."

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