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Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, Kastamonu Valiliği, TÜRKSOY ve Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen programda öğrencilerin sorularını yanıtladı

Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, bu yılın 'Cengiz Aytmatov Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen bir programda öğrencilerle bir araya geldi.

TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Doğumunun 90. Yılında Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" programı kapsamında, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde öğrencilerle sohbet eden Aytmatov, babasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Büyük bir yazarın evladı olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da olduğunu dile getiren Aytmatov, "Büyük bir babaya layık olmak için mücadele veriyorsun ve aynı zamanda kendin de bir şahıssın. O nedenle kendini de ispat etmen gerekiyor." dedi.

Babasının tüm kitaplarını okuduğunu belirten Aytmatov, "Sultan Murat bana ithaf ettiği bir hikayeydi. Bu hikaye çok hoşuma gitti. Babam gibi yazar olmayı düşündüm ama olmadı. Herhalde onun için bir kıvılcım olması şart. Bu büyük yetenek herhalde Allah'tan geliyor. Birkaç kere çalıştım ama olmadı. Her zaman üzerimde psikolojik bir baskı olacağının farkındaydım. Ya baban gibi yazacaksın ya da ondan daha iyi yazacaksın. Her zaman beni babamla kıyaslayacaklardı. Babamın seviyesi ya da onun ötesinde yazmak imkansızdı." diye konuştu.

Babasının yazdığı her konuda uzun okumalar yapıp uzmanlardan bilgi aldığını belirten Aytmatov, "Gençliğinde çok ağır çalışıyordu. Saatlerce yazdığını biliyorum. Çok çalışkan bir insandı." ifadelerini kullandı.

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Askar Aytmatov Cengiz Aytmatov KASTAMONU Türk Dünyası

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