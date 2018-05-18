"Doğunun en büyük müzesi Erzurum'da yapılıyor"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kente yaraşır bir müzenin inşaatına başladıklarını söyleyerek, "İnşaatımızın bodrum katının betonları atılıyor. İnşallah o müze bitince Doğu Anadolu'nun en büyük müzesine de Erzurum olarak sahip çıkmış olacağız." dedi.

"18 Mayıs Müzeler Günü" dolayısıyla kentteki tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen "Bölgemiz Tarihi Derinliklerinden Kesitler" konulu panelde bir konuşma yapan Azizoğlu, Erzurum'un büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

Kentteki tarihi eserleri ve tarihi dokuları koruyarak gelecek nesillere aktarmanın gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade eden Azizoğlu, şunları belirtti:

"Yedi bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Erzurum'umuza yaraşır bir müzenin inşaatına da başladık. İnşaatımızın bodrum katının betonları atılıyor. İnşallah o müze bitince Doğu Anadolu'nun en büyük müzesine de Erzurum olarak sahip çıkmış olacağız. Burada bin yıllık tarihi eserler var. Bu eserleri ecdadımı yapmış bizler de yaşatıyoruz, bizden sonraki nesiller de yaşatacaklar."

Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Erzurum Müze Müdürü Mustafa Erkmen de panel konusuyla ilgili birer sunum yaptı.

