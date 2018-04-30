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Doğu'nun ezgileri Norveççe yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Mahsa Vahdat, Tord Gustavsen ve Coşkun Karademir'in sahne aldığı konserde, Norveçli "SKRUK Korosu", İran ve Anadolu ezgilerini Norveç dilinde yorumladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın birçok yerinden özel eserleri yeniden biçimlendiren "SKRUK Korosu", Mahsa Vahdat, Tord Gustavsen ve Coşkun Karademir eşliğinde, İran ve Anadolu ezgilerini Norveççe seslendirdi.

"Eski Kökler, Yeni Yapraklar" adlı konser, Norveçli Şef Per Oddvar Hilde'nin yönetiminde CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hilde, konserde yaptığı konuşmada, 2010'da çıkardıkları albümün birçok eserinin sahibi İranlı şair Hafız-ı Şirazi'den çok etkilendiklerini söyledi.

Hafız-ı Şirazi'nin sözleriyle İstanbul'da bir konser vermenin kendileri için önemine değinen Hilde, "Bu bizim büyük bir hayalimizdi ve bugün gerçekleştirdik. Mahsa Vahdat ve prodüktörü Erik Hillestad ile birlikte Hafız'ın Şiraz'daki mezarına dokunmak nasip oldu. Erik Hillestad aynı zamanda bir şair. Hafız'ın Farsça eserlerine Norveç dilinde sözler yazdı. Böylece bütün İskandinav ülkeleri Hafız'ı tanımış oldu." diye konuştu.

İranlı sanatçı Mahsa Vahdat'ın solist olarak bulunduğu konserde, Coşkun Karademir bağlama ve kopuz, Tord Gustavsen ise piyanosuyla sahnede yer aldı.

Konserde ayrıca Özer Özel yaylı tanbur, Ömer Arslan ve Ali Rahimi (İran) perküsyon, Yasin Özçimi ise ney ile sanatçılara ve Norveçli "SKRUK Korosu"na eşlik etti.

Enstrümantal ve doğaçlama eserlerin de icra edildiği konserde, kültür, dil ve müziği harmanlayan yaklaşık 20 şarkı seslendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Karademir Mahsa Vahdat SKRUK Korosu Tord Gustavsen

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