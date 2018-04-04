Doğunun sağlık merkezinde yılda 1,5 milyon hasta şifa buluyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 55 yıl önce kurulan ve tam donanımlı acil kompleksi ile tüp bebek, nükleer tıp ve organ nakli merkezi gibi birçok birimi bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, yılda yaklaşık 1,5 milyon hastanın şifa bulmasına vesile oluyor.

Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi olarak 1966 yılında kurulan ve 1977 yılından itibaren de Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde hizmete devam eden Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Van ve Malatya'nın yanı sıra İran ve Azerbaycan gibi ülkelerin vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunuyor.

Tam donanımlı yetişkin ve çocuk acil kompleksi, cerrahi ve dahili branşları, tüp bebek, kalp, nükleer tıp, organ nakli, diyaliz, genetik, alternatif tıp, su altı ve hiperbarik tıp merkezleri ve radyoterapi gibi birimleri bulunan bin 500 yatak kapasiteli hastanede, 576'sı akademik olmak üzere 2 bin 650 personel çalışıyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerden de vatandaşların tercih ettiği, tüm kanserlerin tedavisi ve açık kalp ameliyatlarının yapıldığı hastane, hekimlere kolay ulaşma, teşhis, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlı yürümesi gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.