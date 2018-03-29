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DOKA’nın 101. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize’de Gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:44 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 101.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 101. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize’de yapıldı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 101. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında Rize Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Trabzon Vali Vekili Necmettin Yalınalp ile Yönetim Kurulunun diğer üyeleri katıldı.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı konuşmada, toplantının bölge illeri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise, “2017 yılının son toplantısında bölgemizin kültür ve turizm altyapısına geliştirilmesi amacıyla 12 milyon TL’lik bir ihale çağrısına çıkmıştık. Buna ilişkin olarak bölgesel kalkınmamıza ivme kazandıracak çok ciddi projeler ajansımıza ulaştı. Bu vesileyle DOKA Yönetim Kurulu üyelerine ve proje ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
101. DOKA Yönetim Kurulu Toplantısında iki temel konunun ele alınacağını belirten Vali Sarıfakıoğulları, “Bunlardan birincisi 2018 fizibilite desteği programının görüşülmesi, ikinci olarak da yatırım faaliyet programının görüşülmesi olacaktır” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından toplantıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

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