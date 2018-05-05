DOKAP, Karadeniz'in beton kentlerine 'öze dönüş' projesi uyguluyor

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA DOĞU Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Karadeniz Bölgesi'nde mimariye yönelik 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' Projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cepheleri yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanacak. Karadeniz'de, 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar tamamlandığında beton kentler özlenen yöre mimarisine kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize ziyaretleri sırasında beton binalara yönelik hemşerilerine şiveli yaptığı 'Hayin kötü evler yapayisunuz' eleştirileri sonrası bölgede harekete geçildi. Başta kamu binaları olmak üzere konutlar ve tesisler yöre mimarisine uygun ahşap-taş olarak inşa edilmeye başlandı. DOKAP' ta, Karadeniz Bölgesi'nde, 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' Projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cepheleri yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanması planlandı. Karadeniz'de, ilk etapta 4 ayrı noktada çalışma başlatıldı. Rize'nin İyidere ve Güneysu ilçeleri ile Giresun'un Dereli ve Tokat'ın Turhal ilçesinde uygulanan proje ile beton görünümlü kentler Karadeniz'in özlenen yöre mimarisine kavuşacak. DOKAP BAŞKANI YÜCE MİMARİYİ TARİHİ DOKU İLE BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, 2018 yılında Turizm Mastır Planı kapsamında 60 milyon lira bütçeleri olduğunu belirterek bunun 53.5 milyonunu yol ve iyileştirme ile bakım çalışmalarına ayırdığını kalan kısmının ise geçen yıl başlayan Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş Projesi kapsamında harcanacağını ifade etti. Yüce, Rize İyidere ilçesinde Kentsel iyileştirme Projesini uygulayacağız. 7 milyon 286 bin lira bu projeye harcayacağız. Geçen yıl başladı, bu yılda devam edecek. İyidere Belediyesi ile bu projemizi sürdürüyoruz. Ödenekleri aktarıldı. İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete bey de gayretli çalışıyor ve proje devam ediyor. 2018 yılı itibariyle, 3 milyon 645 milyon lirayı İyidere Belediyesinin bu çalışmalarına destek vermiş olacağız. Bir diğer çalışmayı Güneysu ilçesinde yapıyoruz. Mimariyi tarihi doku ile modern bir şekilde bütünleştirerek iyileştiriyoruz. Güneysu'da ikinci etap çalışma başlatıldı. Belediye Başkanımız Halil Turan, büyük gayret ve heyecanla bu projeyi sürdürüyor. Şehirlerimizi, ilçelerimizi iyileştirme çalışmalarımız sürecek. Giresun'un Dereli ilçesinde ve Tokat'ın Turhal ilçesinde bu çalışmalarımız sürüyor. Sokak sağlıklaştırılması çalışmalarımızla ilçelerimiz tarihi dokuya kavuşacak dedi.

