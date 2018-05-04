Doktor tavsiyesi ile başladı, resim sergisi açtı

Çevresindekilerin, "Ressam Fatma nine" lakabını taktığı evli ve bir çocuk annesi Tıknaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce resim yeteneğinin bulunmadığını belirterek, stres başta olmak üzere birçok şikayet ile hastaneye başvurduğunu söyledi.

- "Hem hastalıktan kurtuldum hem de güzel eserler ortaya koydum"

Eserlerinin büyük bölümünü çevresindekilere armağan eden Tıknaz, öneri üzerine Tarihi Bekir Ağlar Konağı Çubuk Şehir Müzesi Sergi Salonu'nda açtığı ilk kişisel sergisinde resimlerini daha geniş kitlelerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu alanda azim göstererek ilerleme kaydeden Tıknaz, yüzlerce tablo yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede yapılan tetkiklerde Tıknaz'ın herhangi bir sağlıklı sorunu bulunmadığı tespit edildi.

"Doktorum bana sanatla uğraşmamı söyledi." diyen Tıknaz, katıldığı Aile Yaşam Merkezindeki kursta teknik öğrendiğini belirtti.

Tıknaz, "Hem hastalıktan kurtuldum hem de çok güzel eserler ortaya koymuş oldum. Bugüne kadar 70'in üzerinde yağlı boya tablo yaparak, yakınlarıma hediye ettim. Yaklaşık 54 tablo ile de sergi açmak istedim. Sergiyi hocalarım ve arkadaşlarımın tavsiyesi ile açtım." dedi.

- "Kuşları resmetmek istiyorum"

Ailesinin de kendisini desteklediğini anlatan Tıknaz, resimlerini hediye etmekten ve beğeniye sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tıknaz, bundan sonraki hedefinin yaban hayvanları ile doğayı resmetmek olduğuna işaret ederek, "İnşallah bundan sonra ilçemizin doğal güzelliklerini, kuşları resmetmek istiyorum. Bu sayede hem doğayı tanıtmış olacağım hem de eserlerimi yapmayı sürdürmüş olacağım." diye konuştu.

Evde oturan ev hanımlarına da sanatla uğraşmalarını öneren Tıknaz, kadınların yetenekli olduğunu, bu yeteneklerini bir sanat dalına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.