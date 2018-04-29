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Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru ile acil tıp teknisyeni yakalandı.

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan aramalarda 130 kök dişi Hint keneviri, 172 adet extaccy uyuşturucu hap, 5 adet sigara içinde uyuşturucu, 5 bin 5 TL para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

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Yakalanan acil doktoru B.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ve arama anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.


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istanbul Tuzla operasyon uyuşturucu

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