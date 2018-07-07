Bunun üzerine Çalışkan, kendi ameliyatını yapan ortopedi uzmanı Dr. Hacı Önder'in sosyal medya hesabında bir hayvanı tedavi ettiği fotoğrafını gördü.

Altınordu ilçesinde güvenlik görevlisi olan iki çocuk annesi Figen Çalışkan'ın, bir aylıkken sahiplendiği ve "Dünya" adını verdiği labrador cinsi köpeği, oynadığı sırada yola çıkınca yoldan geçen aracın çarpması sonucu yaralandı. Veterinere götürülen köpeğin ön ayağının çıktığı tespit edildi.

Çalışkan, hayvanların can dostu olduğuna dikkati çekerek, evdeki artan yemeklerin çöpe değil, sokak hayvanlarına ayrılabileceğini, ayrıca bir kap su da vererek onların unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Onlardan Allah razı olsun." ifadesini kullanan Çalışkan, "El birliğiyle dünyanın ameliyatını yaptılar. Şimdi çok şükür yere basıyor, yürüyor, bana el verebiliyor. Daha önce sadece yatıyordu, sürekli ağrısı ve sancısı oluyordu. Sürekli gözümün önünde, o da benim çocuğum gibi. Kıyamadım ona. Çok şükür Allah'a, aştık onları ve bugün mutluyuz, oynuyoruz, gülüyoruz." dedi.

- "O da benim çocuğum gibi"

Dr. Hacı Önder ise köyde büyüdüğü için hayvanları çok sevdiğini, mesleği boyunca inek, köpek, kedi gibi türlere sağlık desteği verdiğini belirtti.

Uzun süredir çıkık olan köpeğin ayağına dondurma işlemi yaptıklarını anlatan Önder, "Figen Hanım köpeğini çok seviyordu ve köpeğin ayağının üstüne hiç basamadığını söyledi. Köpeğin durumuna üzüldüm. Bir canlının yürümemesi çok kötü bir durum. Bizim amacımız canlılara yardım etmek. Tabii ki insanla uğraşıyoruz ama bütün canlılar bizim için değerlidir." diye konuştu.

Önder, iyileşen Dünya'ya ait video görüntülerinin kendisine gönderildiğini ifade ederek, "Görüntülerde köpeğin koşup çocuklarla oynadığını görünce çok mutlu oluyorum. İyi ki böyle bir işlem yapmışız, iyi ki yardım etmişiz. Çok da güzel bir köpek. Çok mutluluk verici bir durum. Bir daha olsa bir daha yaparım." dedi.

Veteriner hekim Erhan Kaya da kemik operasyonlarının çok ciddi olduğuna dikkati çekti.

Operasyonda da ciddi alet, ekipman ve teknik desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kaya, şunları söyledi:

"Bu teknik desteği Hacı Bey vasıtasıyla almış olduk ve operasyonu kliniğimizde gerçekleştirdik. Burada bunları yapabilmemizi sağladığı, operasyonu beraber gerçekleştirdiğimiz için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle oluşumların hem mesleğimiz hem de hayvanlar açısından güzel bir gelişme olabileceğini düşünüyorum."

