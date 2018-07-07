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Doktor ve veteriner işbirliği "Dünya"yı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Ordu'da araç çarpması sonucu çıkan ayağının kesilmesi riskiyle karşı karşıya kalan "Dünya" adlı köpek, veteriner hekim ve ortopedi uzmanının birlikte yaptığı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu - Köpeğin sahibi Figen Çalışkan: - "Onlardan Allah razı olsun. El birliğiyle Dünya'nın ameliyatını yaptılar. Şimdi çok şükür yere basıyor, yürüyor, bana el verebiliyor" - Ortopedi Uzmanı Dr. Hacı Önder: - "Bir canlının yürümemesi çok kötü bir durum. Bizim amacımız canlılara yardım etmek. Tabii ki insanla uğraşıyoruz ama bütün canlılar bizim için değerlidir"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da trafik kazasında yaralanan ve ayağının kesilmesi riski yaşayan "Dünya" adlı köpek, doktor ve veteriner hekimin birlikte yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Altınordu ilçesinde güvenlik görevlisi olan iki çocuk annesi Figen Çalışkan'ın, bir aylıkken sahiplendiği ve "Dünya" adını verdiği labrador cinsi köpeği, oynadığı sırada yola çıkınca yoldan geçen aracın çarpması sonucu yaralandı. Veterinere götürülen köpeğin ön ayağının çıktığı tespit edildi.

Ayağı alçıya alınan Dünya'nın, hayvanlara yönelik daha donanımlı bir sağlık merkezine götürülerek tedavi edilmesi istendi.

Çalışkan, iş yoğunluğu nedeniyle tedavi yapılmadığı takdirde ayağının kesilme ihtimali olan köpeğini il dışına götüremedi.

Bunun üzerine Çalışkan, kendi ameliyatını yapan ortopedi uzmanı Dr. Hacı Önder'in sosyal medya hesabında bir hayvanı tedavi ettiği fotoğrafını gördü.

Çalışkan, Önder'e başvurarak Dünya'nın tedavisi için yardım istedi. Olumlu yanıt veren Önder, veteriner hekim Erhan Kaya ile yaptığı görüşme sonrası tedaviye ilişkin araştırma gerçekleştirdi.

Önder ve Kaya, veteriner kliniğinde birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda köpeğin ön sağ ayağına platin taktı. Ameliyatın ardından kontrolleri de süren köpek, üzerine basamadığı ayağını rahatlıkla kullanmaya başladı.

- "O da benim çocuğum gibi"

Figen Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki köpeğinin ameliyatını yapan Kaya ve Önder'e minnet duygularını dile getirdi.

"Onlardan Allah razı olsun." ifadesini kullanan Çalışkan, "El birliğiyle dünyanın ameliyatını yaptılar. Şimdi çok şükür yere basıyor, yürüyor, bana el verebiliyor. Daha önce sadece yatıyordu, sürekli ağrısı ve sancısı oluyordu. Sürekli gözümün önünde, o da benim çocuğum gibi. Kıyamadım ona. Çok şükür Allah'a, aştık onları ve bugün mutluyuz, oynuyoruz, gülüyoruz." dedi.

Çalışkan, hayvanların can dostu olduğuna dikkati çekerek, evdeki artan yemeklerin çöpe değil, sokak hayvanlarına ayrılabileceğini, ayrıca bir kap su da vererek onların unutulmaması gerektiğini söyledi.

- "Köpeğin koşup çocuklarla oynadığını görünce çok mutlu oluyorum"

Dr. Hacı Önder ise köyde büyüdüğü için hayvanları çok sevdiğini, mesleği boyunca inek, köpek, kedi gibi türlere sağlık desteği verdiğini belirtti.

Uzun süredir çıkık olan köpeğin ayağına dondurma işlemi yaptıklarını anlatan Önder, "Figen Hanım köpeğini çok seviyordu ve köpeğin ayağının üstüne hiç basamadığını söyledi. Köpeğin durumuna üzüldüm. Bir canlının yürümemesi çok kötü bir durum. Bizim amacımız canlılara yardım etmek. Tabii ki insanla uğraşıyoruz ama bütün canlılar bizim için değerlidir." diye konuştu.

Önder, iyileşen Dünya'ya ait video görüntülerinin kendisine gönderildiğini ifade ederek, "Görüntülerde köpeğin koşup çocuklarla oynadığını görünce çok mutlu oluyorum. İyi ki böyle bir işlem yapmışız, iyi ki yardım etmişiz. Çok da güzel bir köpek. Çok mutluluk verici bir durum. Bir daha olsa bir daha yaparım." dedi.

Veteriner hekim Erhan Kaya da kemik operasyonlarının çok ciddi olduğuna dikkati çekti.

Operasyonda da ciddi alet, ekipman ve teknik desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kaya, şunları söyledi:

"Bu teknik desteği Hacı Bey vasıtasıyla almış olduk ve operasyonu kliniğimizde gerçekleştirdik. Burada bunları yapabilmemizi sağladığı, operasyonu beraber gerçekleştirdiğimiz için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle oluşumların hem mesleğimiz hem de hayvanlar açısından güzel bir gelişme olabileceğini düşünüyorum."

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