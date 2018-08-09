Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında, iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay'ın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde ev olarak da kullandığı muayenehanede meydana geldi. Hasta gibi randevu alıp, gelen çift, bıçak göstererek, tehdit ettiği Aysel Oktay'ın ellerini ve ayaklarını bağladı. Çift, Oktay'ın cep telefonunu, bilgisayarını ve bazı ziynet eşyalarını gasbetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtığı güzergahtaki iş yerinin güvenlik kamerası kaydından şüphelilerden birinin eşkaline ulaştı. Ekipler, kadının isminin Esra olduğunu ve pansiyonda kaldığını tespit etti. Pansiyonları bu isimle araştıran Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin Esra A. (33) ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Faysal K. (34) olduğunu belirledi. Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra hızla pansiyonu boşalttığı ve Diyarbakır'a gitmek üzere otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Diyarbakır'a yer bulamamaları üzerine çiftin, Manavgat üzerinden Batman'a buradan da Diyarbakır'a geçtikleri belirlendi. F.K. adına kayıtlı evde saklanan çift, polisin operasyonuyla yakalandı. Antalya'ya getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Faysal K. ile Esra A., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Faysal K. tutuklanırken, Esra A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENDİMDE DEĞİLDİM'



Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Faysal K. ile tutuksuz sanık Esra A., müşteki Aysel Oktay ve taraf avukatları katıldı. Sanık Faysal K., savunmasında, olay tarihinde ve saatinde kendinde olmadığını öne sürerek, "Evin içinde ne yaşandı, ne oldu; bilmiyorum. Müştekiden özür diliyorum. Beni affetmesini istiyorum. Olaydan sonra Diyarbakır'a gittim. Müştekiden yağmaladığım eşyaları Diyarbakır'da sattım. Müştekinin ne kadar zararı varsa karşılamak isterim" dedi.

Esra A. ise savunmasında, Faysal K. ile 6 aydır birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Pişmanım. Ayağımın altında yaralar var. Onun için muayenehaneye gitmiştim. Olay nasıl oldu, anlayamadım. Bir anda oldu. Müştekiden yağmalanan eşyaları Faysal almıştı. Nerede, nasıl sattığından haberim yok" diye konuştu.

'SANIK ESRA ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME OTURDU'



Dr. Aysel Oktay da sanıkların olayı tasarlayarak, gerçekleştirdiklerini savundu. Yaklaşık 50 yıldır hekimlik yaptığını anlatan Oktay, şöyle konuştu: