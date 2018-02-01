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Doktordan öğretmene ahlak dersi!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

Doktorun öğretmene yazdığı cevap sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar..." denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
rapor doktor öğretmen

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
Sayın Doktorcuğum, onu öğreci uydurmuştur, gerçi ben şahit oldum sizin sınavdan ve okuldan kaçan öğrencilere nasıl istirahat yazdığınıza....
@ecomak sayın ecomac doktorun adını ben göremiyorum sen görüyor musun da bir takım sahte raporlar düzenlediği yönünde şahitlik ediyorsun?
Uydurma habere bir sürü yorum yapılmış. Derse geç gelenden rapor istenmez. Eğer çocuk yalan söyllüyorsa o yazıyı öğretmene götüremez. Kanımca birisi eğlenmek için yem attı. Sazanlar da atladı.
Sayın doktor lise öğrencisi 10 gün devamsiz olunca sınıfta kaliyor.Bunu biz öğretmenler duzenlemedik.Siz evtakta sahtecilik yapmiyorsunuz biz neden gec kalan birini var yazalim yada gelmeyen bir öğrenciyi yok yazalim.Ucuz kahramanlik yapmaya calismissiniz.Burada lise seviyesine gelen bir kişi sorumluluk alip bütün sene boyunca 10 gun devamsiz kalmayacak.
@mirogluhalit bunu doktorlar da düzenlemedi 10 gün devamsız olunca sınıfta kalıyorsa doktordan sahte rapor isteyeceğinize siz sahtecilik yapıp var gösterin
@mirogluhalit YAW HE HE
@mirogluhalit okulunuzun sıkıntılarını doktorunuzmu çözecek birader????
ne dürüst doktormuş. acaba bir akp milletvekili arasa yakınım diye aynı cevabı verebilir mi sıkar biraz
@ozdemir_pinar hayırdır pınarcım hemen konuyla alakasız akp gelmiş aklına bi kuyruk acın mı var ?
@ozdemir_pinar nerden biliyorsunuz pınar hanım doktorun dürüst olması ayıp sanki
Öğrenci derse geç kaldıysa "Git idareden geç kağıdı al." demiştir o öğretmen. Haa sınava girmemişse ve tekrar sınav olmak istiyorsa o öğrenci, geçerli bir mazeret(sağlık raporu vs.) sunmak zorunda. Doktor diplomalı bu şahıs keşke öğretmeni de bir dinleyerek karar verecek kaliteye sahip olabilseydi. Bunu haber yapan şahıs da kime yaranmaya çalıştığını idrak edebilseydi. Hangi öğretmen derse geç kalan öğrenciden rapor ister , haberciliğin de bir kalitesi olmalı yahu... Bu haberi yapan şahıs ahlak dersini doktordan (NARKOZLA)almış anlaşılan (!)
öğrenciye de tutanak yapsaydın. hem doktor öğrenci tarafından kandirilmis doktor da yemiş...
öğretmen olmayan öğrenciyi var gösterirse o yaptığı evrak sahteciliğine girmiyor mu değer li doktorcum ??
@straw işte adamda onu diyor ya... anlamıyorsunuz... madem evrakta sahtecilik yapacağız siz yapın beni bulaştırmayın diyor.
@straw zaten o da öyle diyor. sen yap sahteciliği diyor.
@straw SIĞIR NERENLE OKUYORSUN DOKTOR SEN BANA ÖNERECEĞİNE KENDİN EVRAKTA SAHTECİLİK YAP DİYOR ALOOOOO
@straw O da onu diyor zaten. Madem evrakta sahtecilik olacak, siz yapın demiş!!
@straw kavrayamadınmı olayı bılader,adam dıyokı benden sahte rapor ıcın bana gonderıyon mademkı o kadar kafan calısıyo boyle seylere bana gondermeye zahmet etme sen yap o evrakta sahtecılıgı yanı yoklamada var goster bana nıye gonderıyon demek ıstıyo
peki sınıfta olmayıp geç gelen öğrenciyi var yazmak evrakta sahtelik değil mi? !!!!!!!
@ergun_1983_kjfmn SIĞIR Bİ DAHA OKU HABERİ
@ergun_1983_kjfmn burdaki kinayeyi anlamayan birinin öğretmen olmadığını umuyorum
bravo doğrucu davut. insallah herkese ayni davraniyorsundur. rapor isteyen diğer sağlik çalışan larinada .......
Doktor sacmalamis. Ya da konuyu anlayamamis. Ogrenciye hastaysan doktora git rapor al demis. Bunun nesi yanlis. Ogretmene ahlak dersi verecek son kisiler doktorlardir. Hastalara nasil davrandiklarini butun millet biliyor.
Öğretmenlerimizzin itibarını düşürmek için yapmadığınız kalmadı. Doktorun egosunu tatmin etmek için yazdigi bir notu böyle bir baslikla vermek haberciliğe yakışmıyor.
Öğretmenin öğrencisini düşündüğü kadarın onda birini siz hastalarınız için düşünün de görelim kalkıp bir de terbiyesizce senaryo hazırlıyorsun
Sayın doktorum ve haber başlığını "ÖĞRETMENE TOKAT GİBİ CEVAP" diye başlık atan arkadaşım ne kadar sevinmiş mutlu olmuşsunuz....
Aile hekimleri akşama kadar sosyal medyadan laf sokma cümleleri ezberliyor anlaşılan. Başka işleri yok çünkü bankamatik doktorlarının.
Sahteciliğin daniskasını siz yapıyorsunuz adi herif geç gelen öğrenciden rapor istenmez geç kağıdı istenir onuda idare verir Öğretmenin öğrencisini düşündüğü kadarın yarısını siz hastalarınız için düşünseniz yeter
DEVAMSIZLIK YAPMAMYI ÖĞRETİN ÖĞRETMEN NE YAPSIN DOKTOR NE YAPSIN ANNE BABALAR
doktoru eleştiren cahiller olayi bile anlamadan yorum yapmış .. bir öğrenci doktora gittiginde rapor alabilmesi için doktorun dinlemesi gerekli bir hastalık görmesi lazım yani çocuk o gün doktora gitmiş ama rapor verme ihtiyacı hissetmemiş ama bunu bilmeyen öğretmen yinede rapor istediği için bunu yazmış.. ve doğrusu da bu zaten evet hasta geldi ama raporluk bir durum yok.. kısacası ( klavye bilmişleri biraz dışarıda nefes alın)
BAŞLIGA BAK BU MYNETIN ÖGRETMEN DUSMANLIGINI OLDUM OLASI BILIRIZ.KESIN BU EDITOR EFENDI!!!NIN OGRETMENINE BIR GARAZI VAR.SEN KIMSIN MESLEKLERI KARSI KARSIYA GETIRIP MILYONLARCA OGRETMENI KUCUK DUSURMEYE YELTENIRSIN.HADDINE MI! ARTIK OGRETMENLERI KARALAR HABER YAPMAYI KES MYNET.
MUHTEŞEM KAPAK...ANLAYANA
bir öğretmen olarak doktora hak veriyorum. öğretmen gerektiği zaman gerektiği yerde öğrencisini idare etmeyi bilecek doktorlara veya sahte yollarla işini halletmeyi öğretmeyecek. halledilmesi gereken bişey varsa kendisi halledecek öğrencisi için.
Ahlaksiz edepsizce koca ogretmen camiasina saldiran MYNETi savciliga sikayet etmemiz gerekir.Ayristirma,karalama,surekli meslek aleyhine haber yapma bu sitenin yillardir olmazsa olmasi.Bu da biz egitimcilerin dikkatinden kacmiyor.
Bir kere ilk başvurulacak makam okul idaresidir.İdare gerek görürse veliyi çağırır ve öneride bulunur.İdare mi,öğretmen mi göndermiş,Burada durum belli değil,İlk ya da ortaokulda öğretmen (sürekli devamsızlığı alışkanlık haline getirmemişse) 5 dk.idare edebilir.Doktorlarımız geçtiğimiz yıllarda liseleri rapora boğdu,bu da ayrı tabii....
şey, evrakta sahteciliğe girmez.
sen de doktor olmuşsun ya vay halimize öğrenci seni yemiş haberin yok
Ah keşke bir de size Türkçe öğretebilseydik,sabah akşam barda eğlenen kız peşinde koşan ve hastalara bağırıp çağıran “ahlaklı “doktorcum,ne demek:’sizin için önerebileceğiniz yöntem’bir açıklasanız bu cümleyi.
@bulent.onder size bi hekim olarak sadece gülüyorum :) sabah akşam barda eğlenip kız peşinde koşmakla hekim olunuyorsa keşke sizde az daha eğlenip!!! sabah akşam barda kız peşinde koşsaymışınız
yapabiliyorsan anlamına gelir o kibirus doktorus seni.
@ufuk5781 bak bak yarım aklıyla espiri yapıyor
Haberin başlığına bak doktordan öğretmene ahlak dersi.Utanmıyorsunuz böyle haberler yapmaya yarında öğretmenden polise ahlak dersi polisten avukata ahlak dersi gibi haberler yapın. Toplumu gererek haber yapmak tıklanmak sizi mutlu ediyor sanırım.Ardayı transfer edene kadar her hafta haberini yaptınız zaten o iş bitince böyle olaylara sardınız.
çocuklara küçükken sahtekarlığı öğretiyorlar.....
Madem sizin onerebileceginiz bir yöntem, öyleyse var yazın demiş. Yani bana evrakta sahtecilik yaptırmaya kalkma, çok istiyorsan kendin yap diyor. Bunun neresini anlamadıniz da öğretmenin yaptığı evrakta sahteciliğe girmeyecek mı diye soruyosunuz hayret..
Eğitimci ile sağlıkçı arasındaki ayrıştırmaya yönelik yayın yapan editörü esefle kınıyorum. Bu yorumu da yayınlama mynet !!!
öğrencinin gazına gelmiş, ilerleyen zamanlarda o da öğrenir deee, bunu sosyal medyada kim paylaşmış acaba:))) öğtencimi?????
ben sana doktor olamazsın demedim!
yorumlara bakınca bu ülkenin neden bu halde olduğunu anlıyor insan.Tamam bilende konuşuyor bilmeyende ama "başka bir insanın adına konuşmak,başka birinin yerine düşünmek" nedir?birde;kendi ğibi düşünmediği için doktoru eleştirmiş ..:)
Derse geç kalan veya devamsız öğrenciye öğretmen sorar -Niye geç kaldın? öğrenci -Hastaydım öğretmenin....,o zaman öğretmen derki -Hastaysan rapor al çocuğum rapor alırsan yık yazılmazsın..
helal olsun
bu sahtekar öğretmenler 4000 lira maaş alıyor birde
O Doktorda beyin olsa Öğretmenin ne demek istediğini anlardı.Siz de başka haber bulamamışsınız anlaşılan!
rapor alsan da yok yazılırsın, 10 gün mazeretsiz 20 gün mazeretli devamsızlık hakkı olur. öğretmen neden zorla rapor istesin. hastaysan belgele demiştir. doktor muayeneni yap hasta değilse rapor verme evrakta sahtecilik yapma. herkes işini tam yapsın sorun çıkmasın.
bir ogrenci egitim ve saglik camiasini birbirine dusurmus anlasilan yorumlardan.
Başlık da içerik de saçma. Ne demek DOKTORDAN ÖĞRETMENE AHLAK DERSİ? Öğretmenler ahlaksız mı? Algı algı algı... Bu memleket nasıl düzelecek diye kafa yoran yok. Olayın aslı araştırılmadan at bir başlık. Yaz bir haber. Mynet’ de bu algının bir parçası olmuş. Öğretmenlik mesleğini ve öğretmenleri kimse aşağılayamaz. Haddinizi bilin.
Öğretmene bir şamar da doktor beyden! Şamar oğlanına döndük. Evet ya o öğretmene ne kadar da güldük.!!! Ya başka işiniz yok mu sizin. Bırakın artık öğretmenleri aşağılamayı. Yeter artık. Öğretmenlik mesleğini bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum.
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